Czeska Izba Poselska zatwierdziła rządową propozycję wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla rafinerii po gwałtownym wzroście marż z przerobu ropy naftowej. Podatek będzie wynosił 50% dodatkowej marży w porównaniu z poziomem z 2025 roku i będzie obowiązywał w latach 2026 i 2027.

Kogo obejmie podatek

Według Radio Prague International środek może dotyczyć dwóch rafinerii należących do spółki Orlen Unipetrol. Firma ostrzegła, że nowy podatek może zagrozić jej inwestycjom.

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Stanowiska stron

Ministra finansów Alena Schillerová, przedstawicielka partii ANO, oświadczyła, że nadzwyczajne zyski wynikają z wydarzeń geopolitycznych, a nie z poprawy wyników działalności firm. Opozycja ostrzega, że koszty związane z nową opłatą mogą ostatecznie zostać przerzucone na konsumentów.

Oczekiwane wpływy

Oczekuje się, że podatek przyniesie w tym roku 5,5 mld koron czeskich. Aby inicjatywa ostatecznie weszła w życie, musi zostać jeszcze zatwierdzona przez czeski Senat i prezydenta kraju.

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