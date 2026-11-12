Niższa izba włoskiego parlamentu zatwierdziła w październiku projekt ustawy, który pozwala pracownikom ochrony zdrowia wykreślonym z rejestrów zawodowych podczas pandemii COVID-19 za poważne naruszenia związane z przekonaniami antyszczepionkowymi ubiegać się o przywrócenie. Chodzi w szczególności o osoby, które promowały metody leczenia bez podstaw naukowych, informuje The Guardian.

Inicjatywę promuje partia premier Giorgii Meloni, Bracia Włosi, a popiera ją także koalicyjna Liga. Jednocześnie w Forza Italia opinie na temat dokumentu są podzielone. Do przyjęcia projektu ustawy w niższej izbie potrzebne były głosy Przyszłości Narodowej — skrajnie prawicowej siły politycznej kierowanej przez byłego generała Roberto Vannacciego. Sprzeciwiał się on obowiązkowym szczepieniom.

Głosowanie w Senacie

Aby wejść w życie, dokument musi przejść głosowanie w Senacie, zaplanowane na styczeń. Eksperci medyczni, według publikacji, obawiają się przede wszystkim nie możliwej liczby przywróconych specjalistów, która prawdopodobnie będzie niewielka, lecz ryzyka dalszego spadku zaufania do szczepień.

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Badanie Katedry Zdrowia Publicznego i Nauk Pediatrycznych Uniwersytetu Turyńskiego, opublikowane w lutym w Lancet Regional Health Europe, wykazało, że niemal co drugi dorosły Włoch waha się w kwestii szczepień. Próba obejmowała 50 tys. pełnoletnich mieszkańców kraju. Autorzy powiązali taką postawę przede wszystkim z dezinformacją i brakiem zaufania do instytucji państwowych, a nie z obawami o bezpieczeństwo szczepionek.

Obawy medyków

Według danych włoskiego Ministerstwa Zdrowia w pierwszych pięciu miesiącach roku w kraju odnotowano 472 przypadki odry, wobec 322 w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponad połowę przypadków wykryto wśród młodych dorosłych. Wskaźnik szczepień przeciw grypie wśród osób w wieku od 65 lat wynosi dotąd w tym sezonie 49,81% — po raz pierwszy spadł poniżej 50% od zimy 2014–2015.

Roberta Siliquini, szefowa szkoły higieny i medycyny prewencyjnej Uniwersytetu Turyńskiego, ostrzegła, że przywrócenie medyków, którzy odrzucali dowody naukowe, może mieć „niszczycielski” wpływ na postrzeganie szczepień. Prezydent Włoch Sergio Mattarella również potępił rozpowszechnianie przekazów antyszczepionkowych, ostrzegając przed „irracjonalnymi przekonaniami” i „niszczycielskimi fałszywymi wiadomościami”.

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