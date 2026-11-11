Izba Reprezentantów USA rozpoczęła we wtorek proceduralne głosowanie w sprawie dalszego rozpatrywania rezolucji dotyczącej impeachmentu sekretarza obrony Pete’a Hegseta. Ma ono rozstrzygnąć, czy skierować dokument z powrotem do komisji, co faktycznie go zablokuje, czy przejść do ostatecznego głosowania zaplanowanego na środę.

Osiem artykułów impeachmentu

Jak informuje Al Jazeera, rezolucję przedstawił republikanin Thomas Massie. Zawiera ona osiem odrębnych artykułów impeachmentu.

Dokument oskarża Hegseta o rozpoczęcie nielegalnej wojny przeciwko Iranowi bez wymaganego zatwierdzenia przez Kongres. Zarzuca mu się także nadzorowanie kampanii uderzeń na statki, które rzekomo były powiązane z handlem narkotykami. Prawnicy uważają takie uderzenia za pozasądowe zabójstwa.

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Hegset nazwał rezolucję „sabotażem” i „farsą”. Prezydent USA Donald Trump oraz wpływowi przedstawiciele jego administracji wyrazili dalsze poparcie dla sekretarza obrony.

Reakcja po wyborach śródokresowych

Oczekuje się, że demokraci w Izbie Reprezentantów poprą inicjatywę. Głosowanie pokaże, czy republikanie są gotowi zdystansować się od administracji Trumpa i wojny z Iranem po odczuwalnych stratach partii w wyborach śródokresowych.

Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że zdecydowanie popiera rezolucję. Republikańska senator Joni Ernst podważyła prawdziwość oświadczeń Hegseta o przebiegu wojny. Według sondaży część wyborców wiąże wojnę z Iranem ze wzrostem cen benzyny i żywności.

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