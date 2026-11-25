Izba Reprezentantów USA może w przyszłym tygodniu poddać pod głosowanie szeroko zakrojony ponadpartyjny projekt ustawy o reformie procedur wydawania pozwoleń dla projektów infrastrukturalnych. Dokument ma przyspieszyć ich budowę, w tym poprzez ograniczenie działania przepisów ochrony środowiska, informuje The Hill.

Harmonogram rozpatrywania

W ubiegłym tygodniu projekt ustawy poparł Senat USA: za głosowało 62 senatorów, przeciw — 33. Według pomocnika republikanów w Izbie Reprezentantów ustawodawcy muszą najpierw zatwierdzić regułę proceduralną, która pozwoli przejść do ostatecznego głosowania nad dokumentem.

Głosowanie nad tą regułą jest oczekiwane we wtorek. Jeśli zostanie ona poparta, ostateczne głosowanie nad projektem ustawy może odbyć się w środę lub czwartek. Komisja Regulaminowa Izby Reprezentantów już umieściła dokument w swoim oficjalnym kalendarzu.

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Spory wokół dokumentu

Perspektywy projektu ustawy w Izbie Reprezentantów pozostają niepewne mimo ponadpartyjnego poparcia w Senacie. Problemem mogą być nieobecności ustawodawców podczas tak zwanej sesji „kulawej kaczki”. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wcześniej wezwał kolegów do przyjścia do pracy i uchwalenia między innymi przepisów dotyczących pozwoleń po serii nieobecności w ubiegłym tygodniu.

Wielu demokratów sprzeciwia się inicjatywie, uważając, że może ona wzmocnić pozycję paliw kopalnych i utrudnić zaskarżanie odpowiednich projektów. Sprzeciwiają się również ograniczeniom ochrony przewidzianej w ustawie o czystej wodzie oraz ustawie o gatunkach zagrożonych wyginięciem.

Demokraci Mike Levin i Sean Casten, którzy popierają rozwój energii odnawialnej, również wypowiedzieli się przeciwko dokumentowi. Levin stwierdził, że reformy sieci elektroenergetycznej są realne, lecz porozumienie zakłada rezygnację z zabezpieczeń, których może nie udać się przywrócić. Casten zaznaczył, że projekt ustawy nie usuwa ekonomicznych czynników zniechęcających do tańszej energii i osłabia przepisy środowiskowe. Grupa republikanów, według publikacji, również wyraziła zaniepokojenie przepisami, które mają uprościć budowę linii przesyłowych energii elektrycznej.

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