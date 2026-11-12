Izba Reprezentantów USA zatwierdziła w głosowaniu ustnym pakiet inicjatyw legislacyjnych Take Care of America’s Veterans Act (TCAVA), mający zwiększyć świadczenia dla niektórych weteranów z niepełnosprawnościami i rannych żołnierzy. Demokraci sprzeciwili się dokumentowi, twierdząc, że rozszerzenie jednych świadczeń odbędzie się kosztem ograniczenia innych, informuje The Hill.

Spór o procedurę

Demokratyczna kongresmenka Katherine Clark w codziennym komunikacie dla frakcji wezwała partyjnych kolegów do głosowania przeciwko pakietowi. Jednak po tym, jak republikanin Addison McDowell przedstawił go Izbie Reprezentantów, żaden demokrata nie zażądał głosowania imiennego. Pozwoliło to przewodniczącemu obrad natychmiast ogłosić przyjęcie dokumentu w głosowaniu ustnym.

Przedstawiciele Demokratów oświadczyli, że Republikanie odwołali z sali obrad kongresmena Marka Takano, który przedstawiał stanowisko partii w debacie, rzekomo w celu omówienia ostatnich technicznych poprawek do tekstu. Według nich to właśnie podczas tej dyskusji pakiet szybko poddano pod głosowanie, nie dając Demokratom możliwości oceny zmian i zażądania głosowania imiennego.

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Co przewiduje pakiet

TCAVA zmienia kryteria oceny niepełnosprawności związanej z bezdechem sennym i szumami usznymi, a także rozszerza prawo do ustawienia pamiątkowego nagrobka lub pomnika dla małżonka weterana. Pakiet przewiduje również ujednolicony screening w celu kierowania do określonych programów pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz przepisy dotyczące personelu, rekrutacji i infrastruktury Departamentu ds. Weteranów USA.

Przewodniczący Komisji Izby Reprezentantów ds. Weteranów Mike Bost, autor pakietu, oświadczył, że dokument ma wzmocnić opiekę zdrowotną nad weteranami, rozszerzyć świadczenia i ograniczyć biurokrację. Pakiet był blokowany w Izbie Reprezentantów przez kilka miesięcy: w lipcu spiker Mike Johnson wycofał go z rozpatrywania, gdy kierownictwo Republikanów ustaliło, że do jego procedowania brakuje głosów we własnej frakcji.

Alternatywna inicjatywa Demokratów

Tego samego dnia Izba Reprezentantów posunęła naprzód alternatywny projekt ustawy Major Richard Star Act, wniesiony przez Marka Takano. Dokument ma umożliwić około 54 tysiącom żołnierzy rannych w działaniach bojowych, zwolnionych ze służby ze względów medycznych, jednoczesne otrzymywanie emerytury wojskowej i świadczeń z tytułu niepełnosprawności od Departamentu ds. Weteranów. Ostateczne głosowanie nad tą inicjatywą zaplanowano na czwartek.

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