Izba Reprezentantów USA zatwierdziła projekt ustawy Major Richard Star Act, który umożliwi rannym w walce emerytowanym wojskowym z mniej niż 20-letnim stażem służby jednoczesne otrzymywanie pełnej emerytury wojskowej oraz odszkodowania z tytułu niepełnosprawności od Departamentu ds. Weteranów. Obecnie emerytura wojskowa takich osób jest pomniejszana o kwotę tego odszkodowania, informuje Defense News.

Projekt ustawy przekazano do Senatu

Zatwierdzenie dokumentu H.R. 2102 przez Izbę Reprezentantów oznacza, że został on przekazany do rozpatrzenia przez Senat USA. Senatorowie muszą przyjąć projekt ustawy, zanim będzie on mógł zostać przekazany prezydentowi.

Republikanin Gus Bilirakis z Florydy przedstawił projekt ustawy w 2020 roku. Jego procedowanie w Izbie Reprezentantów wspierali demokraci Mark Takano i Raul Ruiz. Takano jest czołowym demokratą w Komisji Izby Reprezentantów ds. Weteranów.

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Petycja zapewniła rozpatrzenie

21 maja Takano i Ruiz rozpoczęli procedurę, aby doprowadzić do głosowania nad rezolucją, która miała określić zasady przedstawienia Major Richard Star Act do rozpatrzenia przez Izbę Reprezentantów. 15 września petycja zebrała wymagane 218 podpisów; decydujący był podpis republikanki Nancy Mace z Karoliny Południowej.

W czwartek ustawodawcy przyjęli rezolucję H. Res. 1247 stosunkiem głosów 271 do 135, co otworzyło drogę do ostatecznego rozpatrzenia projektu ustawy. Projekt towarzyszący S. 1032 pozostaje w rozpatrzeniu Komisji Senatu ds. Sił Zbrojnych. W Senacie nie ma procedury analogicznej do petycji o poddanie projektu ustawy pod głosowanie w Izbie Reprezentantów, a wcześniejsze próby procedowania dokumentu w trybie jednomyślnej zgody zostały zablokowane przez sprzeciwy.

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