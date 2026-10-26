Minister stanu ZEA Lana Nusseibeh oświadczyła, że dąży do zapewnienia Palestyńczykom i Izraelczykom możliwości życia w bezpieczeństwie, wolności i godności. Podziękowała Palestynie za poparcie jej kandydatury na stanowisko kolejnego sekretarza generalnego ONZ, informuje The National.

Poparcie dla kandydatury

Nusseibeh zaznaczyła, że przez całą swoją karierę, w tym podczas pracy w ONZ, promowała drogę polityczną, która umożliwiłaby Palestyńczykom i Izraelczykom życie w bezpieczeństwie, wolności i godności.

Druga i ostatnia kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa kończy się pod koniec roku. Według publikacji kandydatura Nusseibeh zyskuje szerokie poparcie w regionie.

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Doświadczenie i pomoc dla Gazy

Nusseibeh pełni funkcję minister stanu od września 2025 roku. Wcześniej była zastępczynią ministra ds. politycznych i wysłanniczką ministra spraw zagranicznych, a do kwietnia 2024 roku przez ponad dziesięć lat reprezentowała ZEA w ONZ.

Dyplomatka opowiadała się za pokojem w Strefie Gazy i podkreślała konieczność dostarczania pomocy humanitarnej do enklawy. Podczas wizyty na Cyprze w listopadzie 2025 roku stwierdziła, że korytarz morski z Cypru jest ważny dla wzmocnienia działań humanitarnych.

W sierpniu ZEA informowały o ponad tysiącu dniach nieprzerwanego wsparcia dla Gazy oraz pomocy o wartości ponad 14,2 mld dirhamów, czyli 3,89 mld dolarów. Według The National finansowanie to pomogło utworzyć pływający szpital w Egipcie i dwa centra medyczne w Gazie, a także zapewnić leczenie tysiącom pacjentów w Emiratach.

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