Władze Palestyńskie oświadczyły, że są gotowe przenieść wybory prezydenckie i parlamentarne z września na pierwszą połowę 2027 roku, jeśli zostaną stworzone niezbędne warunki i usunięte izraelskie ograniczenia. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na oświadczenie palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Apel ośmiu państw

Oświadczenie padło dzień po tym, jak ministrowie spraw zagranicznych Australii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Luksemburga, Norwegii i Polski wyrazili głęboki żal z powodu decyzji prezydenta Mahmuda Abbasa o przełożeniu wyborów. Wezwali do przeprowadzenia obu głosowań w pierwszym kwartale 2027 roku.

Palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło zamiar jednoczesnego przeprowadzenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych we wrześniu 2027 roku, lecz zaznaczyło gotowość do wyznaczenia ich na wcześniejszy termin. Resort nazwał wybory niezbywalnym demokratycznym i konstytucyjnym prawem narodu palestyńskiego oraz zobowiązaniem, które Abbas podjął wobec Palestyńczyków i partnerów międzynarodowych.

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Warunki głosowania

W ministerstwie wyjaśniono przełożenie wyborów wyjątkowymi okolicznościami. Oświadczono, że izraelskie ograniczenia uniemożliwiają wolne, uczciwe i inkluzywne głosowanie na okupowanym terytorium palestyńskim, w tym we Wschodniej Jerozolimie.

Wśród innych przyczyn MSZ wymieniło opóźnienie we wdrażaniu drugiego etapu planu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego Gazy oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, trwające izraelskie ataki w Gazie, a także brak rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych i palestyńskiej policji. Resort wskazał również na ataki izraelskich osadników i wojskowe naloty na Zachodnim Brzegu, ponad tysiąc wojskowych punktów kontrolnych i bram, wstrzymywanie przez Izrael palestyńskich środków oraz brak gwarancji głosowania dla Palestyńczyków we Wschodniej Jerozolimie.

Strona palestyńska zgodziła się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, aby wysłać ekspertów wyborczych do końca 2026 roku i przeprowadzać kolejne wizyty co sześć tygodni. Wybory początkowo zaplanowano na 28 listopada, jednak Abbas przełożył je na 11 września 2027 roku. Ostatnie wybory parlamentarne odbyły się w styczniu 2006 roku.

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