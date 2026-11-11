Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom oświadczyła, że Izrael wydał cztery rozkazy wojskowe dotyczące zajęcia około 165 dunamów palestyńskiej ziemi na północy okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu w Palestynie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Nakazy dotyczące ziemi

Według komisji nakazy dotyczą działek w Kalkilji, Nablusie, Tubasie i północnej części Doliny Jordanu. Przewidują nowe zajęcia ziemi i rozszerzają obszary objęte wcześniejszymi nakazami. W dokumentach powołano się na cele wojskowe, podała komisja.

Komisja powiązała te działania z tworzeniem stref buforowych wokół przyczółków osadniczych, rozbudową dróg dla osiedli i wzmacnianiem pozycji wojskowych. Ostrzegła również, że konsekwencje mogą objąć tereny poza bezpośrednio wyznaczonymi działkami oraz ograniczyć Palestyńczykom dostęp do przyległych gruntów.

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Przyczółek w pobliżu Hebronu

Palestyńska grupa praw człowieka Al-Baidar oświadczyła, że izraelscy osadnicy utworzyli przyczółek osadniczy w rejonie Humsa w pobliżu Dury, na południe od Hebronu. Grupa nazwała go nielegalnym i ostrzegła, że może on przyczynić się do dalszego naruszania palestyńskich ziem oraz zagrozić możliwości pozostania lokalnych mieszkańców w tym rejonie.

Komisja poinformowała również, że w październiku odnotowała 28 prób utworzenia przyczółków osadniczych na Zachodnim Brzegu, z czego dziewięć w gubernatorstwie Hebron. Według jej oceny od października 2023 roku Izrael, poprzez 231 rozkazów wojskowych i inne działania, zajął lub przejął kontrolę nad około 64 tysiącami dunamów ziemi.

Według oficjalnych danych palestyńskich na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, mieszka około 750 tysięcy izraelskich osadników. Znajdują się tam 194 osiedla i 400 przyczółków.

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