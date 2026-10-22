W Palestynie wybory parlamentarne i prezydenckie przełożono na 11 września 2027 roku. Odpowiedni dekret prezydent Palestyny Mahmud Abbas wydał w sobotę.

Nowe terminy głosowania

Dekret przewiduje jednoczesne głosowanie na prezydenta Państwa Palestyna oraz członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej. W proces mają zostać włączeni Palestyńczycy na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy.

Dokument uchyla również wcześniejszą decyzję o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 28 listopada 2026 roku. Głosowanie to mogło być pierwszymi wyborami parlamentarnymi od 20 lat.

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Władze Palestyny oświadczyły, że przełożenie nastąpiło po decyzji Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz konsultacjach z frakcjami politycznymi. Wśród przeszkód wymieniły izraelskie działania oraz potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków politycznych, bezpieczeństwa i warunków na miejscu dla wolnych, uczciwych i inkluzywnych wyborów.

Stanowisko Kanady

Premier Kanady Mark Carney powiedział na konferencji prasowej w Ottawie, że za problemy w Palestynie odpowiada wiele stron. Jak stwierdził, w Palestynie „wiele rzeczy nie działa”.

Jak informuje Anadolu Agency, Carney powiedział, że Kanada popiera przeprowadzenie w Palestynie wolnych i uczciwych wyborów oraz będzie nadal udzielać pomocy humanitarnej, aby przezwyciężyć kryzys w Gazie. Zaznaczył również, że Kanada przeznaczyła na wsparcie więcej zasobów, niż obecnie udaje się dostarczyć do Gazy.

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