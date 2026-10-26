Administracja Palestyńska oświadczyła, że izraelskie siły podczas operacji wojskowej w Hebronie, na okupowanym Zachodnim Brzegu, przymusowo przesiedliły ze swoich domów ponad 2670 Palestyńczyków. Według biura palestyńskiego premiera większość z nich stanowią kobiety, dzieci i osoby starsze.

Operacja po ataku

Jak podaje Asharq Al-Awsat, operację rozpoczęto po piątkowym ataku w pobliżu Hebronu, w którym zginęło dwóch izraelskich żołnierzy. Następnie izraelskie siły wkroczyły do obszaru Ein Deir Baha, gdzie mieszkali napastnicy, i nakazały mieszkańcom spakować rzeczy oraz opuścić domy.

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Premier Izraela Binjamin Netanjahu wcześniej obiecał zakrojoną na szeroką skalę operację na okupowanym terytorium. W niedzielę w Hebronie widziano kolumnę izraelskich pojazdów wojskowych i policyjnych w towarzystwie żołnierzy. Poruszała się ona ulicą zamkniętą dla ruchu cywilnego przez zaparkowane samochody i motocykle.

Oświadczenie lokalnego mieszkańca

Lokalny sklepikarz Hidżazi at-Tamimi, który pełni również funkcję kierowniczą w ewakuowanym obszarze, oświadczył, że izraelscy żołnierze pobili go, gdy próbował dostać się do swojego domu. Według jego słów był bity po nogach, klatce piersiowej, ramionach i głowie. At-Tamimi udzielił komentarza z łóżka szpitalnego, a jego noga była zabandażowana.

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