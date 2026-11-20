Palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 22 tysiące palestyńskich dzieci, a ponad 45 tysięcy zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie resortu.

Dane dotyczące dzieci w Strefie Gazy

Według palestyńskiego MSZ ponad 11 tysięcy rannych dzieci doznało ciężkich obrażeń, które doprowadziły do niepełnosprawności, deformacji lub długotrwałych konsekwencji zdrowotnych. Resort podał również, że ponad 71 tysięcy dzieci straciło jednego lub oboje rodziców.

Według ministerstwa kolejne około 800 tysięcy dzieci pozostaje przesiedlonych i często nie ma bezpiecznego schronienia, stabilności ani podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Oświadczenie opublikowano w przeddzień Światowego Dnia Dziecka, obchodzonego 20 listopada.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja na Zachodnim Brzegu

Palestyńskie MSZ poinformowało również, że na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, w ciągu ostatnich trzech lat podczas izraelskich operacji wojskowych i ataków osadników zginęło ponad 263 dzieci, a ponad 2 186 zostało rannych.

Według oświadczenia resortu zatrzymano ponad 350 dzieci, a dziesiątki nieletnich są przetrzymywane w izraelskich więzieniach na podstawie decyzji o administracyjnym aresztowaniu bez postawienia zarzutów lub procesu. Ministerstwo wezwało ONZ, organizacje humanitarne i społeczność międzynarodową do podjęcia działań na rzecz ochrony palestyńskich dzieci i pociągnięcia osób odpowiedzialnych za naruszenia do odpowiedzialności.

Apel o działania międzynarodowe

Resort podkreślił, że prawa dzieci do życia, wolności, bezpieczeństwa, godności, edukacji, opieki medycznej i ochrony przed przemocą gwarantuje prawo międzynarodowe. Strona palestyńska wezwała do zaprzestania naruszeń i ataków osadników, a także do zapewnienia dzieciom skutecznej ochrony międzynarodowej.

Czytaj nas na