W mieście Gaza palestyńskie media podały, że Muhammad Majed Abu al-Ouf, szef aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Hamasu w północnej części Strefy Gazy, zginął w wyniku izraelskiego uderzenia w jego dom. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na źródła palestyńskie.

Doniesienia palestyńskich mediów

Według palestyńskich mediów Shehab i Masdar Abu al-Ouf, znany również jako Hamza, zginął wraz z żoną i dwiema córkami.

Siły Obronne Izraela jak dotąd nie potwierdziły zgłoszonej śmierci Abu al-Oufa. Dlatego okoliczności uderzenia i informacje o ofiarach pozostają twierdzeniami palestyńskich mediów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śmierć innego przywódcy

Jak wskazuje The Jerusalem Post, o uderzeniu w dom Abu al-Oufa poinformowano następnego dnia po tym, jak Siły Obronne Izraela i izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet zabiły Naima Abu Nakhala.

Według publikacji Abu Nakhal kierował aparatem bezpieczeństwa wewnętrznego Hamasu w całej Strefie Gazy, podczas gdy Abu al-Ouf był szefem tego aparatu w jej północnej części.

Czytaj nas na