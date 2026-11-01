Palestyński uchodźca Osama Najjar, mieszkający w obozie Beddawi w Trypolisie na północy Libanu, na początku 2024 roku zamknął sklep, w którym sprzedawał aluminium. Powodem były spadek sprzedaży, inflacja i rosnące koszty energii elektrycznej, przez które nie mógł opłacać rachunków, informuje Al Jazeera.

Najjar określił sytuację Palestyńczyków w obozach jako „tragiczną”, wskazując na wysokie ceny i zwiększone rachunki za energię elektryczną. Państwo libańskie zapewnia energię elektryczną tylko przez kilka godzin dziennie, dlatego mieszkańcy kraju są zależni od prywatnych generatorów lub alternatywnych dostawców energii. Bank Światowy prognozuje, że inflacja w Libanie może osiągnąć 17,5% w 2026 roku.

Ograniczenia w zatrudnieniu

Palestyńczykom w Libanie nie wolno pracować w wielu zawodach, w tym w medycynie, prawie, inżynierii i farmacji. Nowelizacje prawa pracy z 2010 roku obniżyły część opłat za zezwolenia na pracę i złagodziły niektóre ograniczenia, jednak eksperci zaznaczają, że ich stosowanie było ograniczone. W lutym 2026 roku rząd wprowadził mechanizm administracyjny umożliwiający palestyńskim studentom pielęgniarstwa ubieganie się o sponsoring zatrudnienia.

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Według libańskiego biura Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim, UNRWA, w kraju mieszkało około 222 tys. Palestyńczyków według stanu na luty 2025 roku. UNRWA uznaje 12 palestyńskich obozów w Libanie. Palestyńsko-libański badacz Elia Ayoub zauważył, że Palestyńczycy mogą kształcić się w wielu zawodach, ale nie mogą w nich pracować, nie mają prawa posiadać ziemi i nie są reprezentowani w parlamencie.

Pomoc UNRWA i szlaki morskie

Część Palestyńczyków zwraca się o pomoc do UNRWA, jednak agencja boryka się z niedoborem finansowania. W lipcu sekretarz generalny ONZ António Guterres ostrzegł przed deficytem wynoszącym około 100 mln dolarów, a we wrześniu UNRWA poinformowała, że między końcem 2026 roku a początkiem 2027 roku może powstać deficyt finansowy w wysokości co najmniej 200 mln dolarów.

Niektórzy Palestyńczycy próbują dotrzeć do Europy drogą morską. W 2022 roku co najmniej 86 osób zginęło po tym, jak łódź, która wypłynęła z Libanu, zatonęła u wybrzeży Syrii; wśród ofiar było wielu Palestyńczyków z obozów. Najjar powiedział, że w obozach mówi się o podróżach łodzią do Turcji, a stamtąd do Grecji.

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