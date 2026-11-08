W Hebronie na Zachodnim Brzegu Jordanu tysiące Palestyńczyków wróciło do swoich domów po wycofaniu izraelskich wojsk po zakończeniu 11-dniowej operacji. Część osób zastała swoje mieszkania uszkodzone, splądrowane lub zniszczone, informuje ABC News Australia.

Siły Obronne Izraela (IDF) rozpoczęły operację po strzelaninie na wojskowym punkcie kontrolnym 23 października. Według medium dwóch palestyńskich napastników podczas 20-minutowej wymiany ognia zabiło dwóch izraelskich żołnierzy i zraniło innych, po czym sami zostali zastrzeleni.

Dom rodziny jednego z napastników, 27-letniego Hamudy al-Dżabiego, został zburzony. Jego ojciec Wael al-Dżaba oświadczył, że nie wiedział o zamiarach syna i był zatrzymany przez 10 dni. Twierdzi również, że zbyt mocno zaciśnięte kajdanki spowodowały obrażenia nadgarstków, a przez pierwsze trzy dni zatrzymania nie pozwolono mu skorzystać z toalety. W odpowiedzi na zapytanie ABC News Australia IDF nie odniósł się merytorycznie do tych twierdzeń.

Wysiedlenia i uszkodzone mieszkania

Podczas operacji setki rodzin, głównie z rejonów Al-Dżalda i Ein-Deir-Baha, zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Wojsko prowadziło przeszukania od mieszkania do mieszkania, twierdząc, że poszukuje broni i osób podejrzanych o terroryzm.

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Mieszkaniec Hebronu Abed asz-Szakur opowiedział, że jego rodzinie dano pięć minut na wyjazd, po czym przez 10 dni nie mogli wrócić do domu. Po powrocie rodzina zobaczyła uszkodzone meble i zdewastowane sypialnie. Właściciel firmy produkującej materiały wideo Obaida Mudżahid oświadczył, że z pomieszczenia, które — jak powiedział — było wykorzystywane przez izraelskie wojsko, zniknęło co najmniej 10 kamer, 17 obiektywów i dyski twarde komputerów.

IDF oświadczył, że żołnierze otrzymali jasne instrukcje, aby chronić mienie mieszkańców, unikać szkód i pozostawić teren w możliwie jak najbardziej uporządkowanym stanie. Wojsko wyjaśniło uszkodzenia niektórych drzwi koniecznością przeszukania zamkniętych mieszkań i poinformowało, że nie wie o zgłoszeniach dotyczących szkód w mieniu ani kradzieży sprzętu, lecz jest gotowe zbadać konkretne skargi.

Reakcja ONZ i lokalnych władz

Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Türk wyraził poważne zaniepokojenie możliwym nieuzasadnionym i nieproporcjonalnym użyciem siły. Podkreślił, że zbiorowe karanie jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego.

Gubernator Hebronu Khaled Dudin powiedział, że operacja sparaliżowała lokalną gospodarkę i dotknęła 600 rodzin. Obrońca praw człowieka Issa Amro przekazał, że podczas operacji ludzie nie mogli wjeżdżać do miasta ani z niego wyjeżdżać, a dzieci nie chodziły do szkoły przez 12 dni. Po wycofaniu wojsk większość dróg do Hebronu i z miasta pozostawała zamknięta lub zatłoczona z powodu kontroli.

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