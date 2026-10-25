Palestyńczycy w Gazie, w przededniu wyborów w Izraelu, obawiają się, że ich wynik nie zmieni sytuacji ludności cywilnej w Strefie. Sytuacja humanitarna w Gazie niemal nie pojawia się w kampanii wyborczej, podczas gdy polityczni rywale Binjamin Netanjahu i Gadi Eisenkot koncentrują się na obietnicach zakończenia rządów Hamasu, informuje The Guardian.

Gazeta zaznacza, że w Gazie około miliona przesiedlonych Palestyńczyków żyje w warunkach niedoboru wody, złej sytuacji sanitarnej i ciągłego zagrożenia izraelskimi uderzeniami. Według danych przytoczonych przez The Guardian w wyniku izraelskich bombardowań zginęło niemal 75 tys. osób.

Kampania wyborcza bez planu dla Gazy

Ani Netanjahu, ani były dowódca wojskowy Eisenkot nie przedstawili jasnego planu dotyczącego przyszłości Gazy. Obaj politycy popierają również plan pokojowy Donalda Trumpa. Partia Eisenkota Jaszar wyprzedza w sondażach Likud Netanjahu.

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47-letni Sami Abu Rumi, przesiedlony z Rafah do Al-Mawasi w Chan Junus, powiedział, że ma nadzieję na władzę mniej skłonną do zabijania, przesiedlania ludzi i niszczenia Palestyńczyków. Jednocześnie uważa, że podejścia izraelskich rządów są ogólnie podobne. Inna mieszkanka Gazy, Hanin Hamduna, stwierdziła, że ataki na Strefę stały się, jej zdaniem, elementem izraelskiej rywalizacji przedwyborczej.

Niedobory żywności i obawy przed kolejnymi przesiedleniami

Mieszkańcy Gazy powiedzieli gazecie, że dostawy komercyjne zostały wstrzymane na około tydzień, co spowodowało wzrost cen. Cena mąki, jak twierdzą, przekroczyła poprzedni poziom ponad trzykrotnie, a ograniczenie pomocy humanitarnej zwiększyło ryzyko nowego kryzysu żywnościowego.

Część mieszkańców śledzi wybory nie z nadzieją na zmianę, lecz ze strachu przed nową eskalacją. 43-letni Karim Marisz powiedział, że jego znajomy przełożył ślub syna, obawiając się, że utrzymanie się u władzy ultraprawicowego rządu może doprowadzić do wznowienia wojny i kolejnych przesiedleń ludzi.

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