W Malawi przedłużający się kryzys paliwowy wpłynął na transport, funkcjonowanie placówek medycznych i ceny codziennych towarów. Kliniki nie mają zapasów paliwa do generatorów awaryjnych, a karetki pogotowia nie mogą wyjeżdżać na wezwania, informuje Tagesschau.

Według redakcji w co najmniej jednym przypadku matka i jej nowo narodzone dziecko zmarli, prawdopodobnie z powodu braku paliwa w karetce, która miała przewieźć ich do innego szpitala.

Kolejki na stacjach paliw i spadek dochodów

Taksówkarz motocyklowy Vincent Chingwalu z Lilongwe opowiedział, że w ostatnich tygodniach spędza więcej czasu na oczekiwaniu na benzynę na stacjach paliw niż na kursach. Wcześniej wykonywał od 12 do 15 kursów dziennie, a teraz — tylko trzy lub cztery. Jak powiedział, z tego powodu jego dochód zmniejszył się o połowę.

Jednocześnie rodzina nie może zrekompensować utraty zarobków, ponieważ zdrożała żywność i inne podstawowe towary. Ekonomista Wiston Katumbi zaznaczył, że wiele osób już z trudem może kupić olej spożywczy lub mąkę, a także zawieźć dzieci do szkoły czy dotrzeć do pracy.

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Niedobór walut i zależność od tytoniu

Ekonomista ośrodka analitycznego Oxford Economics Africa Christian Franken wyjaśnił, że Malawi brakuje wpływów walutowych na zakup paliwa. Gospodarka kraju jest słabo zdywersyfikowana i w dużej mierze zależna od rolnictwa, które tworzy około 20% produktu krajowego brutto.

Tytoń zapewnia około 57% całego eksportu kraju, a kolejne 7% przypada na herbatę. Na kryzys wpłynęły także wyjątkowo wysokie ceny ropy z powodu blokady Cieśniny Ormuz. Według Frankena podobny kryzys w ubiegłym roku już pogorszył sytuację na rynku pracy, a obecny niedobór może doprowadzić do kolejnych utrat miejsc pracy.

Katumbi oświadczył również, że część paliwa trafiającego do kraju dostaje się na czarny rynek: niektórzy operatorzy stacji paliw, jak twierdzi, gromadzą je, aby później sprzedawać po wyższych cenach. Rząd wezwał ludność do zgłaszania nielegalnego handlu, przekierowywania dostaw i nieuprawnionego gromadzenia benzyny lub oleju napędowego, obiecując nagrody za takie zgłoszenia.

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