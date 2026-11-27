Brazylijski Palmeiras i argentyński Estudiantes zagrają w sobotę w finale Copa Libertadores na stadionie Centenario w Montevideo w Urugwaju. Według Channel NewsAsia, zwycięstwo Palmeiras oznaczałoby ósmy z rzędu triumf brazylijskiego klubu w najważniejszych klubowych rozgrywkach Ameryki Południowej.

Obecnie kluby z Argentyny i Brazylii mają po 25 tytułów Copa Libertadores. Finał będzie także powtórką spotkania tych drużyn na Centenario w 1968 roku: wówczas Estudiantes pokonał Palmeiras w drodze do trzech kolejnych tytułów. Argentyński klub zdobył czwarte trofeum w 2009 roku.

Przewaga brazylijskiego klubu

Palmeiras przystępuje do meczu jako faworyt dzięki głębi składu i zasobom finansowym. Zespół od 2020 roku prowadzi portugalski trener Abel Ferreira, który zdobył z klubem 11 trofeów. Czwarte zwycięstwo w Copa Libertadores umocniłoby status Palmeiras jako jednego z czołowych współczesnych brazylijskich klubów.

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Klub otrzymywał także środki ze sprzedaży wychowanków do Europy, w tym Endricka, Estêvão i Allana Eliasa. Umożliwiło to zatrzymanie oraz pozyskanie doświadczonych piłkarzy, wśród których są kapitan Gustavo Gómez i brazylijski pomocnik Andreas Pereira. W półfinale z Fluminense bramkarz Carlos Miguel obronił rzut karny w serii pomeczowych jedenastek i pomógł drużynie awansować do finału.

Droga Estudiantes

Estudiantes będzie reprezentował Argentynę w decydującym meczu. Zespół trenera Alexandra Mediny dwukrotnie zremisował 0:0 z brazylijskim Flamengo w półfinale, po czym wygrał serię rzutów karnych na stadionie Maracanã. Bramkarz Fernando Muslera obronił trzy strzały w serii i pomógł Estudiantes awansować do finału, który odbędzie się w jego rodzinnym mieście.

Przed meczem klub stanął również przed kwestią uprawnienia obrońcy Marcosa Rojo do gry w zespole. Estudiantes chciał zgłosić piłkarza jako zastępstwo za kontuzjowanego zawodnika po zamknięciu okna transferowego w Argentynie. Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska początkowo odmówiła, jednak Sportowy Sąd Arbitrażowy tymczasowo zezwolił Rojo na występ w rewanżu z Flamengo. Protest brazylijskiego klubu po meczu został odrzucony przez organ dyscyplinarny CONMEBOL.

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