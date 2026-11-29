Palmeiras pokonał Estudiantes 1:0 w finale Copa Libertadores na stadionie Centenario w Montevideo w Urugwaju i po raz czwarty wygrał ten turniej. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Gol Sosy po przerwie

Ramon Sosa zdobył jedyną bramkę siedem minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Strzelił z bliskiej odległości po tym, jak John Arias zgrał piłkę głową.

Ten gol przesądził o wyniku finału. Palmeiras utrzymał minimalne prowadzenie do końca meczu.

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Interwencje Carlosa Miguela

Pod koniec spotkania Estudiantes próbował odrobić straty. Bramkarz Palmeiras Carlos Miguel zaliczył ważne interwencje po strzałach Guido Carrillo i Edwina Cetré, nie pozwalając rywalom wyrównać.

Finał odbył się w sobotę, 28 listopada. Zwycięstwo 1:0 przyniosło brazylijskiemu klubowi trofeum Copa Libertadores.

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