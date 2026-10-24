W Panamie państwowa Komisja 20 Grudnia 1989 Roku poinformowała o zidentyfikowaniu szczątków Roberto Adolfo Aparicio Olivy, 21-letniego wojskowego, który zginął 20 grudnia 1989 roku w rejonie El Chorrillo w Panamie, w dniu inwazji USA na ten kraj. Jego tożsamość ustalono za pomocą DNA po ponad 36 latach poszukiwań prowadzonych przez jego rodzinę, podaje The Rio Times.

Badanie DNA szczątków

Aparicio Oliva służył w Batalionie 2000, jednostce stacjonującej w Chepo, i był przydzielony do sekcji wywiadowczej Centralnego Sztabu Sił Obrony Panamy. Po śmierci został pośmiertnie awansowany do stopnia drugiego kaprala zgodnie z dekretem nr 228 z 31 maja 1990 roku.

Szczątki wojskowego pochowano we wspólnym grobie na cmentarzu Jardín de Paz. Były silnie zwęglone, co utrudniło pobranie materiału genetycznego. Gwatemalska Fundacja Antropologii Sądowej wyodrębniła DNA i utworzyła profil genetyczny, a Panamski Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki porównał go z próbkami dostarczonymi przez rodzinę.

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Śledztwo w sprawie wspólnych grobów

Identyfikację przeprowadzono w ramach śledztwa panamskiej prokuratury. Krewni Aparicio Olivy przez lata szukali go w szpitalach i na cmentarzach, a także śledzili ekshumacje. W grudniu 2025 roku panamska gazeta La Prensa informowała, że prokuratorzy ustalili tożsamość 11 osób na podstawie szczątków ekshumowanych ze wspólnych grobów na cmentarzach Jardín de Paz i Monte Esperanza. Wówczas do gwatemalskiej fundacji skierowano 21 próbek.

Komisja 20 Grudnia 1989 Roku bada sprawy ofiar amerykańskiej operacji wojskowej przeprowadzonej w celu usunięcia generała Manuela Noriegi. Dokładna łączna liczba osób, które zginęły w wyniku inwazji, nadal nie została ustalona.

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