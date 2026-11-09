Rząd Panamy planuje zbudować co najmniej 2700 stałych domów dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi z 9 października 2026 roku. Prezydent José Raúl Mulino 4 listopada wezwał poszkodowanych do cierpliwości i zaufania, oświadczając, że władze pracują nad odbudową mieszkań.

Jak podaje The Rio Times, władze planują przekazać rodzinom pierwsze domy do końca 2026 roku. Według prezydenta ma to umożliwić ludziom opuszczenie tymczasowych schronień. Nowe mieszkania mają być budowane z myślą o odporności na przyszłe trzęsienia ziemi.

Plan odbudowy

27 października Mulino poinformował, że państwo zbuduje kolejne 1400 domów, oprócz 1300, które są już w budowie. Mieszkania mają powstać w prowincjach Coclé, Veraguas, Herrera i Los Santos. Liczba obiektów może wzrosnąć wraz z kontynuowaniem kontroli uszkodzonych domów.

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Według stanu na 27 października w kraju skontrolowano ponad 13 tysięcy domów. Minister mieszkalnictwa i planowania terytorialnego Jaime Jované oświadczył, że poszkodowane rodziny będą tymczasowo mieszkać w lokalach w pobliżu własnych działek, podczas gdy tereny będą oczyszczane z gruzu.

Finansowanie prac

Fundusze powiernicze w państwowym Banco Nacional de Panamá oraz banku oszczędnościowym Caja de Ahorros mogą finansować wykonawców. Grupa robocza z udziałem Generalnego Urzędu Kontroli, Ministerstwa Gospodarki i Banco Nacional de Panamá miała rozpocząć pracę 28 października, aby przyspieszyć procedury. Według Jovaného władze dążą do ukończenia ponad 2000 planowanych domów do marca 2027 roku.

Półwysep Azuero, w szczególności prowincja Los Santos, należał do obszarów najbardziej dotkniętych trzęsieniem ziemi. Według wczesnych doniesień z 15 października mieszkańcy okręgu Macaracas i Llano de Piedra stracili domy; informowano także o uszkodzeniach posterunków policji i straży pożarnej, wiejskiego szpitala oraz szkół.

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