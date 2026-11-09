W Hadze w Holandii panamski deputowany Jonathan Vega wezwał Tajwan do otwarcia przedstawicielstwa handlowego w Panamie, aby wzmocnić więzi dwustronne, rozszerzyć współpracę gospodarczą i sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Powiedział to w wywiadzie dla Central News Agency na marginesie dorocznego szczytu Międzyparlamentarnego Sojuszu ds. Chin, który odbył się 5–6 listopada, informuje Taipei Times.

Rola Kanału Panamskiego

Vega podkreślił strategiczne znaczenie Kanału Panamskiego jako kluczowego węzła handlu międzynarodowego i kanału komunikacji między państwami. Jak stwierdził, tajwańskie przedstawicielstwo handlowe mogłoby zapewnić kanał ściślejszych kontaktów między Panamą a Tajwanem, w tym w kwestiach handlu i tworzenia miejsc pracy.

W 2017 roku Panama przeniosła uznanie dyplomatyczne z Tajwanu na Chiny i zerwała relacje z Tajpej. Po tym panamskie delegacje parlamentarne nie odwiedzały Tajwanu aż do listopada 2025 roku. Od tego czasu ustawodawcy odbyli jeszcze dwie podróże — w lutym i lipcu 2026 roku.

Wymiany między parlamentami

We wrześniu Zgromadzenie Narodowe Panamy utworzyło ponadpartyjną grupę parlamentarną w celu rozwijania wymian z Yuanem Ustawodawczym Tajwanu. Weszło do niej 50 z 71 członków zgromadzenia.

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Vega oświadczył, że poparcie dla bliższych więzi z Tajwanem od dawna istnieje wśród ustawodawców Ameryki Środkowej. Wskazał demokrację Tajwanu, jego przywództwo i osiągnięcia technologiczne, w szczególności w produkcji półprzewodników, jako powody poparcia w panamskim parlamencie.

Zapytany o możliwość otwarcia przez Tajwan i Panamę przedstawicielstw na swoich terytoriach, deputowany odpowiedział, że taką decyzję powinna podjąć władza wykonawcza. Zaznaczył, że prezydent José Raúl Mulino wyrażał zastrzeżenia, jednak zdaniem Vegi sytuacja może się zmienić, ponieważ handel między stronami pozostaje aktywny.

Komentując doniesienia o naciskach chińskich urzędników na panamskich deputowanych w związku z ich wizytą na Tajwanie w listopadzie 2025 roku, Vega powiedział, że Panama jest demokracją i samodzielnie decyduje o zagranicznych podróżach swoich ustawodawców.

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