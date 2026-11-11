Niezależny panel KMI ds. kluczowych incydentów meczowych uznał, że Liverpool powinien otrzymać rzut karny w meczu z Arsenalem na Anfield. Jak informuje Sky Sports News, sędzia Andy Madley nie podyktował jedenastki po tym, jak obrońca Arsenalu Jurrien Timber pociągnął za koszulkę napastnika Alexandra Isaka.

Decyzja panelu KMI

Panel, który ocenia decyzje sędziowskie we wszystkich meczach Premier League, stosunkiem głosów 4:1 uznał, że Madley powinien podyktować rzut karny. Stosunkiem głosów 3:2 jego członkowie zdecydowali również, że sędzia VAR Stuart Attwell powinien interweniować i skierować arbitra głównego do monitora przy boisku z powodu oczywistego błędu.

Do incydentu doszło w 21. minucie, gdy Isak próbował głową zamknąć dośrodkowanie Bradleya Barcoli. W tym momencie Arsenal prowadził już dzięki golowi Kaia Havertza, który ostatecznie okazał się jedynym w meczu: londyńczycy wygrali 1:0.

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Argumenty dotyczące VAR

Jeden z członków KMI uznał, że krótkotrwałe przytrzymanie nie miało wystarczająco wyraźnego wpływu na możliwość kontynuowania ruchu przez Isaka. Dwaj inni wskazali, że ocena wpływu tego zdarzenia jest subiektywna, dlatego sytuacja nie spełniała wysokiego progu interwencji VAR.

Isak po kontakcie pozostał na nogach. Trener Liverpoolu Andoni Iraola powiedział po meczu, że uważał ten moment za oczywisty rzut karny, i stwierdził, że następnym razem poradzi napastnikowi, aby upadł. Obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk również zwrócił uwagę na dużą liczbę kamer na stadionie i wyraził zdziwienie, że VAR nie wychwycił przewinienia. Trener Arsenalu Mikel Arteta przekazał, że nie oglądał tego zdarzenia i go nie komentował.

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