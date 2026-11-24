Niezależny Panel Kluczowych Zdarzeń Meczowych Premier League uznał, że Liverpool powinien otrzymać rzut karny w meczu z Arsenalem na Anfield. Obrońca Arsenalu Jurrien Timber pociągnął za koszulkę napastnika Liverpoolu Alexandra Isaka w polu karnym podczas dośrodkowania, jednak sędzia Andy Madley nie podyktował rzutu karnego, a VAR nie interweniował. Arsenal wygrał 1:0.

Kontrola VAR

Jak informuje Sky Sports News, sędzia VAR Stuart Attwell zauważył pociągnięcie za koszulkę, lecz po 11 sekundach stwierdził, że wszystko jest w porządku. Następnie Madley i jego asystent poprosili o wyjaśnienie, na co Attwell od razu powtórzył swoją ocenę. Łącznie kontrola VAR trwała 18 sekund.

Ujawniono także, że VAR nie obejrzał powtórki z przeciwnego ujęcia, na której pociągnięcie za koszulkę było lepiej widoczne. Panel stosunkiem głosów 4:1 uznał, że Madley powinien podyktować rzut karny. W kwestii interwencji VAR głosy rozłożyły się 3:2: większość uznała, że Attwell powinien był zalecić sędziemu głównemu obejrzenie sytuacji przy monitorze przy boisku jako oczywistego błędu.

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Wyjaśnienie Howarda Webba

Szef sędziów Howard Webb nazwał kontrolę VAR szybką. Wyjaśnił, że sędzia na boisku dostrzegł krótkie przytrzymanie, które jego zdaniem nie wpłynęło na działania Isaka. Według Webba takie sytuacje należy przede wszystkim oceniać w normalnym tempie, ponieważ zatrzymane kadry i powtórki w zwolnionym tempie mogą wzmacniać wrażenie kontaktu.

Webb zaznaczył, że samo przytrzymywanie przeciwnika za koszulkę nie zawsze jest karane: sędziowie oceniają wpływ kontaktu na możliwość kontynuowania ruchu przez zawodnika. Jednocześnie powiedział, że większość opinii dotyczących tej sytuacji sprowadzała się do tego, że rzut karny powinien zostać podyktowany.

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