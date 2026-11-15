Papież Leon XIV przybył w niedzielę do Cuzco w peruwiańskich Andach na końcowy etap swojej podróży po Ameryce Południowej. Miasto, dawna stolica Imperium Inków, leży na wysokości około 3400 metrów. Tysiące wiernych czekały na papieża wzdłuż brukowanych ulic Cuzco, informuje Deutsche Welle.

Prawa ludności rdzennej i ochrona Amazonii

Oczekuje się, że podczas pozostałych wydarzeń w Peru Leon XIV skupi się na prawach ludności rdzennej i ochronie Amazonii. Kolejnym punktem jego trasy ma być Pucallpa, miasto w Amazonii zmagające się z wylesianiem i nielegalnym wydobyciem surowców.

Aktywista na rzecz praw ludności rdzennej Cecilio Zoria powiedział, że przyjazd papieża jest dla lokalnych społeczności nie tylko powodem do radości, lecz także okazją do przedstawienia swoich żądań, skarg i problemów. Peruwiański kardynał Pedro Barreto powiedział Associated Press, że Leon XIV podąża drogą wytyczoną przez jego poprzednika Franciszka w kwestiach ochrony środowiska i praw człowieka.

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Apel do społeczności afroperskiej

Poprzedniego dnia papież odprawił mszę pod gołym niebem w miasteczku Santa Cruz de Succhabamba, położonym w jego dawnej diecezji Chiclayo. Odwiedził również miasto Zaña, jeden z ośrodków społeczności afroperskiej, około 45 kilometrów na południowy wschód.

Leon XIV zauważył, że Zaña zachowuje pamięć o pokoleniach Afrykanów, których zabrano z domów i zniewolono. Papież wyraził swoją bliskość z osobami pochodzenia afrykańskiego i podziękował im za wkład w życie Kościoła. W maju przeprosił za rolę Kościoła w handlu niewolnikami przez Atlantyk.

Leon XIV, urodzony w Chicago, przez 20 lat pełnił posługę w Peru. W latach 2015–2023 był biskupem Chiclayo, po czym został wezwany do Watykanu. Papież ma obywatelstwo USA i Peru. Zgodnie z harmonogramem ma przybyć do Limy w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek wrócić do Rzymu.

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