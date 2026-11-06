Papież Leon XIV przybył do Urugwaju, rozpoczynając swoją pierwszą podróż do Ameryki Łacińskiej jako pontyfik, informuje Anadolu Agency. Samolot papieski wylądował na międzynarodowym lotnisku Carrasco w Montevideo o godz. 16:30 czasu lokalnego 6 listopada, według urugwajskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spotkania w Montevideo

Pontyfika powitali przedstawiciele władz państwowych, po czym udał się on na plac Niepodległości na oficjalną ceremonię z udziałem prezydenta Urugwaju Yamandú Orsiego i wysokich urzędników. Leon XIV odbył także spotkania z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.

Następnie papież przeprowadził rozmowy z Orsim w budynku José Artigasa. Odwiedził również katedrę Niepokalanego Poczęcia oraz świętych Filipa i Jakuba, gdzie miał odprawić nieszpory z przedstawicielami katolickiego duchowieństwa i wspólnot zakonnych.

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Trasa potrwa 12 dni

Trzydniowa wizyta w Urugwaju jest zaplanowana do niedzieli i stanowi pierwszą część 12-dniowej podróży apostolskiej, która obejmie także Argentynę i Peru. Jest to szósta podróż zagraniczna Leona XIV od czasu wyboru na papieża. Odbywa się ona kilka tygodni po udanej operacji płuc, którą pontyfik przeszedł w ubiegłym miesiącu.

W Urugwaju papież ma odwiedzić Paysandú, gdzie odprawi mszę, dzielnicę Casavalle na obrzeżach Montevideo oraz wziąć udział w modlitewnym czuwaniu na stadionie Centenario. W niedzielę ma odprawić mszę w mieście Florida, po czym uda się do Buenos Aires. Ostatnim punktem podróży będzie Peru, gdzie zaplanowano wizyty w Limie, Chiclayo, Cusco i Pucallpie. Powrót do Rzymu zaplanowano na 17 listopada.

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