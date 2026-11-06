Papież Leon XIV rozpoczął 12-dniową podróż po krajach Ameryki Łacińskiej trzy tygodnie po operacji usunięcia guza płuca. Trasa papieża obejmuje Urugwaj, Argentynę i Peru, informuje BBC News.

W ubiegłym miesiącu Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli guz podczas rutynowego badania. Usunięto mu dolny płat prawego płuca, a zespół medyczny później potwierdził, że rak się nie rozprzestrzenił. Watykan oświadczył, że na czas podróży nie wprowadzono nadzwyczajnych środków, nazywając papieża 71-letnią osobą, która przeszła operację, a nie pacjentem z przewlekłą chorobą.

Trasa przez trzy kraje

Pierwszym krajem na trasie będzie Urugwaj, gdzie liczba katolików w ostatnich latach znacząco się zmniejszyła. Będzie to pierwsza papieska wizyta w tym kraju od czterech dekad. Następnie Leon XIV uda się do Argentyny — ojczyzny swojego poprzednika, papieża Franciszka.

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Program argentyńskiej części wizyty obejmuje wydarzenia religijne i spotkania z głowami państw. Prezydent Argentyny Javier Milei powitał zbliżający się przyjazd papieża we wpisie na X, oświadczając, że kraj oczekuje go „z ogromną radością”.

Powrót do Peru

Końcową częścią podróży będzie Peru, gdzie Robert Prevost, przyszły papież Leon XIV, spędził łącznie prawie 20 lat i posiada obywatelstwo peruwiańskie. Odwiedzi diecezję Chiclayo, której biskupem został wyświęcony w 2014 roku, a także odprawi mszę w Cuzco na wysokości ponad 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. Następnie papież uda się do amazońskiego miasta Pucallpa.

W każdym z trzech krajów Watykan planuje również spotkania papieża z osobami, które przeżyły wykorzystywanie seksualne ze strony duchownych.

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