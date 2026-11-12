Papież Leon XIV podczas wystąpienia przed katedrą św. Jana Ewangelisty w stolicy Peru, Limie, wezwał do odrzucenia kultury macho oraz ochrony kobiet i dziewcząt. Na centralnym placu przed katedrą zgromadziło się około 40 tys. osób, informuje Polsat News.

Ochrona kobiet i rodziny

Pontyfikat wyraził zaniepokojenie mentalnością macho, która utrzymuje się w społeczeństwie, oraz przemocą wobec kobiet. Oświadczył także, że życie ludzkie rodzi się z miłości mężczyzny i kobiety, którzy otwierają się na dar nowego życia.

Według Leona XIV rodzina istnieje przed każdym pisanym prawem. Dlatego prawo musi ją chronić, a instytucje publiczne — wspierać, a nie zastępować. Papież podkreślił, że w centrum życia społecznego musi znajdować się człowiek stworzony na obraz Boga.

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Polityka społeczna i wizyta w Peru

Leon XIV stwierdził, że bogactwo i zasoby społeczeństwa nie powinny służyć wyłącznie interesom nielicznych, lecz mają przyczyniać się do rozwoju wszystkich. Jego zdaniem państwo wzmacnia fundamenty sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa, gdy prowadzi politykę społeczną opartą na równej godności ludzi, wspiera rodziny i zapewnia politykę edukacyjną.

Podczas wizyty w Peru papież powiedział również, że czuje się w tym kraju jak w domu, wspominając lata spędzone tam jako młody ksiądz misjonarz i biskup. Robert Prevost, który był biskupem Chiclayo, otrzymał obywatelstwo peruwiańskie w 2015 roku.

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