Papież Leon XIV podczas wizyty w peruwiańskim mieście Pucallpa wezwał do sprawiedliwości dla obrońców środowiska, którzy zostali zabici za ochronę Amazonii. Poparł także ludy rdzenne starające się chronić swoje ziemie przed wylesianiem i nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych — informuje The Independent.

Podczas spotkania z przedstawicielami społeczności rdzennych i misjonarzami w pobliżu rzeki Ukajali papież oświadczył, że krzyk ziemi i krzyk ubogich są nierozłączne. Przywołał szacunki organizacji ekologicznych, według których w latach 2010–2024 zabito 57 obrońców środowiska, i powiedział, że ich krew domaga się sprawiedliwości.

Nielegalne wydobycie i wylesianie

Leon XIV potępił bezkrytyczne wylesianie, zanieczyszczanie rzek przez nielegalne wydobycie złota oraz wycieki ropy naftowej. Jak podkreślił, nie są to odosobnione przypadki, lecz skutki nieodpowiedzialnej eksploatacji zasobów naturalnych, która podważa samo istnienie społeczności.

Nielegalne wydobycie złota w Amazonii odbywa się między innymi z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych pogłębiarek i rtęci. Dyrektor programu Zachodniej Amazonii organizacji Amazon Watch, Rafael Hoetmer, oświadczył, że rosnący popyt na złoto sprzyja nasileniu wydobycia, zanieczyszczeniu środowiska i problemom zdrowotnym. Taka działalność prowadzi także do wylesiania, wtargnięć na ziemie rdzennych ludów oraz zagrożeń związanych z przemocą i przestępczością zorganizowaną.

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Przemoc wobec społeczności

W Peru większość zabójstw obrońców środowiska pozostaje bezkarna. Jednocześnie w 2025 roku sądy utrzymały w mocy 28-letnie wyroki dla czterech handlarzy drewnem w sprawie zabójstwa czterech przedstawicieli ludności rdzennej, którzy sprzeciwiali się wylesianiu.

W innej sprawie cztery osoby skazano na 35 lat więzienia za zabójstwo w 2023 roku lidera ludu Kichwa, Quinto Inumy Alvarado. Sąd ustalił, że skazani zaplanowali jego zabójstwo po tym, jak złożył skargę, próbując zapobiec wylesianiu i innym przestępstwom, w tym nielegalnemu obrotowi narkotykami.

Papież poruszył także kwestię przemocy seksualnej wobec uczennic z ludów Awajún i Wampis w prowincji Condorcanqui w północnej części peruwiańskiej Amazonii. Rada kobiet Awajún i Wampis Comuawuy odnotowała 370 takich przypadków od stycznia do lipca. Leon XIV wyraził głębokie zaniepokojenie cierpieniem osób poszkodowanych i wezwał do uzdrowienia, pocieszenia oraz zadośćuczynienia.

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