Papież Leon XIV podczas drugiego dnia wizyty w Peru wezwał biskupów, by na nadużycia popełniane przez przedstawicieli duchowieństwa lub w środowisku kościelnym reagowali prawdą, sprawiedliwością, zadośćuczynieniem i wzmocnieniem profilaktyki. Informuje o tym RMF24.

Przemówienie do biskupów w Limie

Przemawiając w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego w Limie, papież wezwał również biskupów do współpracy z wiernymi. Jak zaznaczył, władza kościelna nie może być sprawowana tyranicznie, a posłuszeństwo nie powinno sprowadzać się do zwykłego serwilizmu.

Leon XIV podkreślił potrzebę ochrony najsłabszych przed takimi przestępstwami i rozwijania kultury profilaktyki. W latach 2018–2023, gdy był biskupem Chiclayo, papież pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Peru.

Skandal w Sodalicja Życia Chrześcijańskiego

W materiale wspomniano o skandalu wokół katolickiej organizacji Sodalicja Życia Chrześcijańskiego, założonej w 1971 roku w Limie przez świeckiego teologa Luisa Fernando Figariego. Organizacja zdobyła znaczące wpływy polityczne i finansowe w kraju.

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Media wcześniej opisywały tę sprawę jako jeden z największych kryzysów kościelnych w Ameryce Południowej. Dotyczyła ona systemowej przemocy, wieloletnich nadużyć seksualnych, psychicznych i fizycznych, a także nadużyć finansowych.

Według RMF24 Figari i inni przywódcy Sodalicja Życia Chrześcijańskiego dopuszczali się przemocy seksualnej wobec nieletnich i młodych rekrutów. Informowano również o poniżających karach fizycznych i brutalnych metodach przygotowywania do członkostwa we wspólnocie.

Na początku 2025 roku papież Franciszek rozwiązał organizację po watykańskim śledztwie. Poszkodowani przez wiele lat oskarżali władze kościelne w Peru o bezczynność, a interwencja Stolicy Apostolskiej, według źródła, doprowadziła do zdecydowanych działań.

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