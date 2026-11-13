Jak podaje Vatican News, papież Leon XIV spotkał się z sześcioma osobami, które doświadczyły nadużyć ze strony przedstawicieli duchowieństwa i instytucji kościelnych, w Nuncjaturze Apostolskiej w Limie w Peru. Spotkanie trwało ponad godzinę.

Osobiste rozmowy z osobami, które doświadczyły nadużyć

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na Vatican News i biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, przed rozmowami papież krótko przywitał uczestników w kaplicy nuncjatury. Następnie rozmawiał osobno z każdą z sześciu osób, które doświadczyły nadużyć, i wysłuchał ich relacji o przeżytym cierpieniu i bólu.

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Bezpieczne środowisko w kościele

Uczestnicy spotkania omówili również potrzebę zmiany podejścia wewnątrz kościoła. Chodziło o wysłuchiwanie osób, które doświadczyły nadużyć, poszukiwanie prawdy, wspieranie procesów zdrowienia i tworzenie bezpiecznego środowiska.

Wcześniej tego dnia tysiące młodych ludzi zgromadziły się na Stadionie Narodowym w Limie, aby powitać papieża podczas jego podróży po Ameryce Łacińskiej. Na stadionie znajdowały się flagi kilku państw regionu, w tym Chile, Boliwii, Wenezueli, Brazylii i Ekwadoru.

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