Papież Leon XIV podczas swojego pierwszego wystąpienia w Argentynie 8 listopada wezwał do obrony demokracji, uznania granic władzy i szukania możliwości dialogu mimo różnic. Wystąpienie papieża odbyło się w centrum kulturalnym Palacio Libertad w Buenos Aires. Jak informuje Buenos Aires Times, papież podkreślił również, że gospodarka ma służyć ludziom, a nie ludzie gospodarce.

Wezwanie do dialogu i odpowiedzialnej władzy

Leon XIV powiedział, że Argentyńczycy powinni nauczyć się żyć razem mimo różnic. Jego zdaniem społeczeństwo może się rozwijać, gdy różnice stają się okazją do dialogu i spotkania.

Papież zaznaczył, że osoby sprawujące władzę powinny działać roztropnie, być świadome granic powierzonych im uprawnień i kierować decyzje ku wspólnemu dobru całej społeczności. Wezwał także do wzmacniania edukacji oraz ochrony osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

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Młodzież i pamięć o Franciszku

Papież zwrócił uwagę na sytuację młodzieży, mówiąc, że kraj powinien zastanowić się nad swoimi problemami, jeśli młodzi ludzie są zmuszeni opuszczać ojczyznę, aby spełniać swoje marzenia. Osobno wezwał do ochrony nienarodzonego życia i podkreślił, że troska o przyszłe pokolenia zaczyna się od uznania ich godności od samego początku życia.

Na początku przemówienia Leon XIV uczcił pamięć swojego poprzednika Franciszka — urodzonego w Buenos Aires Jorge Bergoglia, który kierował Kościołem katolickim przez 12 lat, aż do śmierci w kwietniu. Prezydent Argentyny Javier Milei nazwał wizytę papieża wielkim zaszczytem i oświadczył, że jego obecność zgromadziła w Palacio Libertad przedstawicieli całego spektrum politycznego kraju.

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