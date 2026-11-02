Papież Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru od 6 do 17 listopada 2026 roku w ramach 11-dniowej podróży po Ameryce Południowej. Trasa obejmuje 12 lotów, dwie podróże helikopterem oraz modlitwę na dużej wysokości w Andach. Jak informuje Buenos Aires Times, będzie to jedna z najbardziej ambitnych zagranicznych podróży papieży w ostatnich dekadach.

71-letni zwierzchnik Kościoła katolickiego niespełna trzy tygodnie temu przeszedł operację usunięcia złośliwego guza płuca. Według publikacji lekarze nie zalecili mu dalszego leczenia i pozwolili odbyć podróż, choć w Watykanie zaznaczano, że papież nadal dochodzi do siebie.

Ponad 50 wydarzeń w 11 dni

Podczas tournée Leon XIV ma wziąć udział w ponad 50 wydarzeniach, w tym odprawić msze na świeżym powietrzu, spotkać się z rdzennymi mieszkańcami Amazonii, osobami, które padły ofiarą wykorzystywania seksualnego przez duchownych, a także osobami starszymi, biednymi i osobami z niepełnosprawnościami.

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Pierwszym krajem na trasie będzie Urugwaj, gdzie papieża przyjmie lewicowy prezydent Yamandú Orsi. Urugwaj jest najbardziej świeckim krajem Ameryki Łacińskiej; Kościół katolicki ma spory z państwem dotyczące małżeństw osób tej samej płci, aborcji i eutanazji, która została tam zalegalizowana w ubiegłym roku.

Spotkania w Argentynie i Peru

Następnie papież uda się do Argentyny, gdzie według oczekiwań urzędników może go powitać siedem milionów pielgrzymów. W Buenos Aires spotka się z prezydentem Javierem Mileiem. Przedstawiciele lokalnego Kościoła krytykowali wysokie koszty społeczne reform gospodarczych argentyńskiego prezydenta, wskazując, że miliony bezbronnych obywateli zostały pozbawione środków do życia.

Wizyta zakończy się w Peru, gdzie Robert Francis Prevost przed wyborem na papieża służył przez niemal dwie dekady, w tym był biskupem nadmorskiego miasta Chiclayo w latach 2015–2023. Papież, który ma obywatelstwo Peru, odprawi mszę na pustynnej równinie w pobliżu Oceanu Spokojnego, odwiedzi Cusco i amazońskie miasto Pucallpa. W Limie zaplanowano jego spotkanie z prezydent Peru Keiko Fujimori.

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