Papież Leon XIV podczas mszy w mieście Paysandú w północno-zachodnim Urugwaju wezwał katolików, by byli „budowniczymi mostów” i dzielili się radością swojej wiary. Nabożeństwo odbyło się w parku podczas porannego deszczu, jednak przybyły na nie tysiące wiernych, informuje France 24.

Mate jako symbol wspólnoty

Pontyfeks wspomniał również o tradycji wspólnego spożywania ziołowego napoju mate, który pije się z tykwy przez metalową rurkę. Jak powiedział, mate „uczy nas dzielić się i być razem”. Słowa te spotkały się z oklaskami. Papież zażartował, że mate „dotarło nawet do Rzymu”.

Jedną z uczestniczek mszy była 81-letnia Gladys Soria, która przyjechała z córką Adelą z małego miasta oddalonego o około 50 kilometrów od Paysandú. Powiedziała AFP, że niedawno przeszła operację i ledwie chodzi, jednak znalazła siłę, by przybyć na nabożeństwo.

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Podróż po operacji

71-letni Leon XIV rozpoczął 12-dniową podróż po Ameryce Południowej trzy tygodnie po operacji z powodu raka płuc. Wcześniej, przemawiając w Montevideo, opowiedział się za powszechną opieką zdrowotną. Pontyfeks powiedział, że własna diagnoza skłoniła go do myślenia o ludziach, którzy nie otrzymują na czas diagnozy ani leczenia.

W wystąpieniu podkreślił również potrzebę wspierania osób, których cierpienia fizycznego lub psychicznego nie można złagodzić. Nie wspominając bezpośrednio o eutanazji, zalegalizowanej w Urugwaju w ubiegłym roku, papież powiedział, że każda osoba powinna mieć możliwość godnego życia, otrzymywania niezbędnej opieki i wsparcia aż do naturalnego końca życia. Kościół katolicki zdecydowanie sprzeciwiał się legalizacji wspomaganego samobójstwa w kraju.

Wizyta Leona XIV była pierwszą papieską wizytą w Urugwaju od niemal czterech dekad. Po Urugwaju uda się on do Argentyny, a następnie do Peru, gdzie wcześniej przez wiele lat służył jako biskup i otrzymał peruwiańskie obywatelstwo.

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