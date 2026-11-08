Papież Leon XIV, drugiego dnia wizyty w Urugwaju, wezwał młodych ludzi, by nie izolowali się w świecie ekranów i algorytmów, podtrzymywali prawdziwe więzi międzyludzkie oraz zastanowili się nad małżeństwem i życiem rodzinnym. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na przemówienie papieża podczas czuwania modlitewnego na historycznym stadionie Centenario w Montevideo, gdzie zgromadziło się 70 tysięcy osób.

Papież oświadczył, że wirtualne interakcje nie mogą zastąpić prawdziwych relacji między ludźmi. Wezwał młodych, by patrzyli sobie w oczy, trzymali się za ręce i osobiście dzielili radości oraz trudności. Leon XIV wyraził również zaniepokojenie sekularyzacją i spadkiem zainteresowania religią, zachęcając młodych Urugwajczyków, by nie postrzegali dzieci jako ciężaru.

Sztuczna inteligencja w centrum edukacji

Podczas spotkania z nauczycielami, studentami i przedstawicielami sektora edukacyjnego na Katolickim Uniwersytecie Urugwaju papież poruszył temat zmian technologicznych i sztucznej inteligencji. Jak powiedział, szkoły i uniwersytety powinny uczyć mądrego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii, jednocześnie stawiając człowieka ponad algorytmami.

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Leon XIV podkreślił potrzebę łączenia technicznego, emocjonalnego, duchowego i ekologicznego wymiaru inteligencji. Zaznaczył, że człowiek powinien pozostać w centrum postępu technologicznego.

Wizyty w Casavalle i Paysandú

Papież odwiedził także dzielnicę Casavalle w Montevideo, określoną w materiale jako jedną z najbiedniejszych w mieście i dotkniętą wysokim poziomem przestępczości. W kościele Nuestra Señora de Guadalupe wezwał do lepszej ochrony bezbronnych dzieci, oświadczając, że w kraju o takich zasobach naturalnych żadne dziecko nie powinno głodować ani tracić dostępu do godnej edukacji i przyszłości z powodu zagrożeń na ulicach.

W mieście Paysandú, niedaleko granicy z Argentyną, Leon XIV odprawił mszę pod gołym niebem, w której uczestniczyło 40 tysięcy wiernych, w tym osoby z Argentyny i Brazylii. Podczas nabożeństwa nazwał tradycyjny napój mate symbolem wspólnoty, rozmowy i wzmacniania więzi między ludźmi.

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