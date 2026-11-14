Papież Leon XIV wezwał do powstrzymania przemocy w Peru — Al Jazeera

Papież Leon XIV podczas wizyty w Peru wezwał do zaprzestania przemocy i nieodpowiadania okrucieństwem na niesprawiedliwość. W dawnej katedrze w Chiclayo pontyfiks stwierdził, że ludzie czują się zagrożeni z powodu powszechnej przemocy i cierpienia wielu osób, informuje Al Jazeera.

Apel podczas mszy w Andach

Później w andyjskim miasteczku Santa Cruz de Succhabamba, liczącym około 6 tysięcy mieszkańców, na mszę na otwartym powietrzu przyszło około 20 tysięcy osób. Pontyfiks przyleciał tam helikopterem, a lokalna orkiestra powitała go piosenką „Papieżu Leonie, witaj w domu”.

Podczas mszy Leon XIV ponownie poruszył temat przemocy w społeczeństwie. Jak powiedział, egoizm, niesprawiedliwość i zło należy przezwyciężać nie okrucieństwem, lecz modlitwą, cierpliwością, konsekwentnym demaskowaniem fałszu, stanowczymi apelami i pracą na rzecz niezbędnych zmian.

Przestępczość i odpływ ludności

Według oficjalnych danych, na które powołuje się Associated Press, wskaźnik zabójstw w Peru niemal się podwoił w ciągu ostatnich pięciu lat — z 5,8 do 10,7 na 100 tysięcy mieszkańców. Liczba zarejestrowanych przypadków wymuszeń wzrosła z 2421 w 2019 roku do 26 734 w 2025 roku.

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Bezpieczeństwo było jednym z głównych tematów ostatnich wyborów w kraju. Prezydentka Keiko Fujimori, która objęła urząd w lipcu po obietnicy walki z przestępczością, ogłaszała stany wyjątkowe, między innymi w Limie w sierpniu, a we wrześniu — w więzieniach, w których przetrzymywane są osoby powiązane z organizacjami przestępczymi.

Leon XIV zwrócił również uwagę na sytuację społeczności wiejskich, którym wcześniej służył. Jak powiedział, z powodu migracji i spadku liczby urodzeń wsie pustoszeją, a ludzie są zmuszeni opuszczać rodzinne strony w poszukiwaniu lepszej przyszłości w dużych miastach na wybrzeżu.

Pontyfiks, który ma obywatelstwo USA i Peru, był biskupem Chiclayo w latach 2015–2023, a łącznie spędził w Peru około dwóch dekad jako ksiądz misyjny i biskup.

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