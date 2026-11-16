Papież Leon XIV w poniedziałek zakończył 12-dniową podróż po Urugwaju, Argentynie i Peru, której kulminacją była msza w Limie. Według Watykanu w nabożeństwie uczestniczyło 1,5 mln osób. Po przybyciu na miejsce mszy pontyfik został trafiony w oko religijną bransoletką rzuconą z tłumu, jednak nie wpłynęło to na jego nastrój.

Wizyta odbyła się około miesiąca po operacji płuc 71-letniego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Trasa obejmowała wysokogórskie obszary Andów, pustynię i dorzecze Amazonki. Leon XIV spędził w Ameryce Południowej niemal dwie dekady jako misjonarz i otrzymał obywatelstwo Peru, informuje France 24.

Sprawiedliwość społeczna i środowisko

Podczas podróży pontyfik odwiedzał domy opieki i więzienia, a także podkreślał potrzebę wsparcia ubogich, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W Argentynie zwracał się do przywódców politycznych, w tym prezydenta Javiera Mileia, mówiąc, że wzrost gospodarczy musi przynosić korzyści wszystkim.

W Urugwaju Leon XIV odwiedził niebezpieczną dzielnicę Montevideo, aby zwrócić uwagę na śmierć dzieci wciąganych w przemoc związaną z narkotykami. Nazwał również bolesnymi wysokie wskaźniki samobójstw w kraju i zaapelował o większy szacunek dla kobiet.

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W Pucallpie, w amazońskim regionie Peru, papież mówił o zagrożeniu zniszczeniem środowiska dla lasów tropikalnych i ludności od nich zależnej. Potępił, jak stwierdził, niedopuszczalne lekceważenie potrzeb wielu społeczności rdzennych.

Powrót do Peru

W Argentynie w mszach w Buenos Aires i pobliskim Luján uczestniczyło ponad 2 mln osób — były to największe nabożeństwa pontyfikatu Leona XIV. W Limie wzdłuż ulic witało go około 3 mln ludzi.

W Peru papież spotkał się z osobami dotkniętymi nadużyciami ze strony duchowieństwa, w tym z tymi, których sprawy są związane z rozwiązanym katolickim stowarzyszeniem Sodalitium Christianae Vitae. Uznał ból wyrządzony przez takie nadużycia i oświadczył, że Kościół musi zadośćuczynić za krzywdę wyrządzoną poszkodowanym oraz rozwijać kulturę zapobiegania i ochrony.

Kończąc podróż, Leon XIV oświadczył, że jego podróż dobiega końca, jednak czas misji trwa, a naród peruwiański jest również jego narodem.

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