Papież Leon XIV poprowadził nocne czuwanie modlitewne dla młodzieży w Buenos Aires w Argentynie, które zgromadziło około miliona osób. W swoim wystąpieniu wezwał młodych ludzi, by nie ulegali dążeniu do pieniędzy ani popularności w mediach społecznościowych, informuje Channel NewsAsia.

Uczestnicy wydarzenia wypełnili Aleję Wyzwoliciela, jedną z głównych arterii stolicy Argentyny. Pontyf powoli przejechał przez tłum otwartym papamobilem, a pracownicy ochrony podawali mu niemowlęta do błogosławieństwa.

Apel do młodzieży

Leon XIV przestrzegł młodzież przed czczeniem współczesnych „bożków”, wśród których wymienił sukces i wygląd. Wyraził również żal, że niektórzy młodzi ludzie w mediach społecznościowych mogą kłamać, zdradzać lub upokarzać innych.

Czuwanie odbyło się po podróży pontyfa do Córdoby, drugiego co do wielkości miasta Argentyny. Tam odprawił mszę na świeżym powietrzu, na którą według publikacji przyszło 650 tysięcy osób.

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Wizyta w Ameryce Południowej

W poniedziałek papież odprawił mszę na Alei Wyzwoliciela, która zgromadziła 2,5 miliona wiernych. Według źródła było to największe wydarzenie w ciągu 18 miesięcy jego pontyfikatu.

To pierwsza papieska wizyta w Argentynie od 1987 roku. Podróż po Ameryce Południowej potrwa do 17 listopada i obejmuje również wizyty w Urugwaju i Peru. Leon XIV, pierwszy papież urodzony w USA, przez wiele lat pracował jako misjonarz w Peru.

Podczas pobytu w Argentynie pontyf wezwał prezydenta Javiera Mileia, aby nie kierował polityki oszczędności budżetowych przeciwko najuboższym obywatelom. Milei twierdził, że cięcia wydatków są potrzebne do ograniczenia inflacji.

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