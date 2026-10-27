Papież Leon XIV podczas nadchodzącej podróży do Urugwaju, Argentyny i Peru odbędzie spotkania z osobami, które doznały wykorzystywania seksualnego ze strony przedstawicieli duchowieństwa i Kościoła. Poinformowała o tym ANSA English, powołując się na biuro prasowe Watykanu.

Spotkania podczas wizyty

W Watykanie oświadczono, że takie spotkania zaplanowano w ramach apostolskiej podróży papieża do Ameryki Łacińskiej. Według biura prasowego odzwierciedlają one pragnienie papieża, by wyrazić bliskość z osobami, które cierpiały i nadal cierpią w wyniku tych nadużyć.

W Watykanie zaznaczono również, że celem jest wspólne z osobami poszkodowanymi kształtowanie dróg do uzdrowienia, dostępnych dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Kościół, jak oświadczyło biuro prasowe, musi pozostać bezpiecznym i zdrowym duchowo środowiskiem, które żyje Ewangelią i ją szerzy.

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Trasa podróży

Podróż Leona XIV po Ameryce Południowej rozpocznie się w Urugwaju: od 6 do 8 listopada odwiedzi on Montevideo, Paysandú i Floridę. Następnie papież będzie przebywał w Argentynie od 8 do 11 listopada, gdzie odwiedzi Buenos Aires, Córdobę i Luján.

Po tym papież pozostanie w Peru do 17 listopada. Wśród miast, które ma odwiedzić, wymieniono Chiclayo oraz stolicę kraju, Limę. Leon XIV po raz pierwszy przybył do Peru jako misjonarz w latach 80., był biskupem Chiclayo w latach 2015–2023 i otrzymał obywatelstwo peruwiańskie.

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