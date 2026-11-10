Papież Leon XIV spotkał się 9 listopada w Buenos Aires w Argentynie z pięcioma osobami, które doświadczyły przemocy ze strony duchownych i instytucji kościelnych. Jak informuje The Hindu, spotkanie odbyło się przed wyjazdem papieża na zachód, do Katolickiego Uniwersytetu Argentyny.

Spotkanie z poszkodowanymi

Watykan oświadczył, że papież spędził z poszkodowanymi około godziny: najpierw rozmawiał z każdym z osobna, a następnie spotkał się z nimi wspólnie. Uczestników spotkania wybrał lokalny Kościół.

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni przekazał, że Leon XIV wysłuchał bolesnych historii poszkodowanych i ich propozycji dotyczących wzmocnienia dróg uzdrowienia w Kościele. Watykan przyznał również, że spotkania z papieżem chciały także inne grupy poszkodowanych. Według Bruniego papież wyraził wobec nich bliskość oraz zamiar wzmocnienia mechanizmów ochrony, przyjęcia i towarzyszenia w Kościele.

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Oświadczenia grup poszkodowanych

Niektóre grupy poszkodowanych twierdziły, że odmówiono im spotkania z Leonem XIV. W szczególności grupa 43 kobiet twierdzi, że padła ofiarą handlu ludźmi i pracy przymusowej w ośrodkach konserwatywnej organizacji katolickiej Opus Dei w Argentynie.

Według The Hindu zarzuty te dotyczą wysokich rangą członków Opus Dei, z których niektórym formalnie postawiono zarzuty w ramach śledztwa karnego. Prokuratorzy wnioskowali o wezwanie ich na przesłuchanie, jednak sędzia nie podjął jeszcze takiej decyzji. Opus Dei zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom.

Przed wizytą poszkodowani domagali się również od Watykanu bardziej aktywnych działań wobec osób oskarżonych lub skazanych przez sądy karne, lecz informacje o postępowaniach kościelnych wobec nich nie zostały ujawnione. Wśród wspomnianych spraw są skazanie księdza Julio Grassiego oraz byłego biskupa Gustavo Zanchetty. Zanchetta został w 2022 roku skazany na cztery i pół roku więzienia za przemoc seksualną wobec dwóch seminarzystów; w 2025 roku otrzymał zwolnienie warunkowe.

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