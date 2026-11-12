Papież Leon XIV przybył do Peru z sześciodniową wizytą duszpasterską i po lądowaniu w Limie spotkał się z prezydent Keiko Fujimori w pałacu rządowym. Prezydent osobiście powitała papieża na lotnisku z honorami przewidzianymi dla głów państw, poinformowała Anadolu Agency.

Spotkanie w Limie

Po przybyciu Leon XIV przejechał papamobilem przez historyczne centrum Limy do pałacu prezydenckiego. Wzdłuż trasy witały go tysiące Peruwiańczyków.

Peru stało się ostatnim etapem pierwszej latynoamerykańskiej podróży papieża, podczas której odwiedził on także Urugwaj i Argentynę. Dla byłego Roberta Prevosta podróż ta jest powrotem do kraju, w którym kształtowała się jego kariera kościelna: w 1985 roku przybył do Peru jako misjonarz augustiański, a następnie był biskupem Chiclayo aż do nominacji do Watykanu w 2023 roku.

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Program podróży

W Cusco Leon XIV ma spotkać się z przedstawicielami ludów rdzennych i liderami duszpasterskimi z południowych Andów. W Pucallpie jego program będzie poświęcony ochronie środowiska i zachowaniu lasów Amazonii. Papież odwiedzi także Chiclayo — północną diecezję, którą kierował jako biskup przez osiem lat.

Przed odlotem do Limy papież zakończył czterodniową wizytę w Argentynie. Na lotnisku im. ministra Pistarini w Ezeizie żegnali go prezydent Javier Milei, minister spraw zagranicznych Pablo Quirno oraz sekretarz prezydencka Karina Milei. Wcześniej Leon XIV odprawił mszę pod gołym niebem na placu przed bazyliką Matki Bożej z Luján, na którą według agencji przybyły miliony wiernych.

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