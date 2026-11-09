Papież Leon XIV wezwał mężczyzn do szanowania żon — Dawn

Papież Leon XIV podczas mszy w mieście Florida w Urugwaju wezwał mężczyzn do traktowania swoich żon z szacunkiem. Jak podaje Dawn, pontyf wygłosił kazanie, kończąc pierwszy etap 12-dniowej podróży po Ameryce Łacińskiej.

Apel podczas kazania

Głowa Kościoła katolickiego zwróciła się do ojców i dziadków z apelem o szanowanie żon, proszenie o wybaczenie i uczciwe życie, nawet jeśli wymaga to poświęceń.

Mszę pod gołym niebem odprawiono w pobliżu bazyliki w położonym w południowo-środkowej części Urugwaju mieście Florida. Urugwaj w publikacji nazwano krajem w przeważającej mierze świeckim.

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Dane dotyczące kobietobójstw

Według regionalnej misji gospodarczej ONZ w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w 2024 roku z powodu przynależności płciowej zabito ponad 3 800 kobiet. W ciągu ostatnich pięciu lat w regionie odnotowano prawie 20 tysięcy kobietobójstw.

Większość takich zabójstw, według przytoczonych danych, popełnili obecni lub byli partnerzy ofiar. Przed wyborem na papieża Leon XIV służył jako misjonarz i biskup w Ameryce Łacińskiej.

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