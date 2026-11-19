Reprezentacja RPA pokonała Bangladesz przewagą dziewięciu wicketów w pierwszym meczu testowym krykieta na stadionie Wanderers w Johannesburgu. Gospodarze objęli prowadzenie w serii dwóch meczów. informuje Channel NewsAsia.

Drugi innings Bangladeszu

Bangladesz zakończył drugi innings z dorobkiem 168 runów, po czym RPA potrzebowała 12 runów do zwycięstwa. Off-spinner Simon Harmer zdobył sześć wicketów, a Kagiso Rabada — trzy. Harmer zakończył innings z wynikiem 6 za 51 w 12,3 overach, a Rabada — 3 za 48 w 16 overach.

Na początku ostatniego dnia Bangladesz miał 100 runów za pięć wicketów w drugim inningsie i tracił 57 runów. Litton Das odpadł po zdobyciu 39 runów z 38 piłek. Następnie Harmer zdobył ostatnie cztery wickety zespołu. Wśród wyeliminowanych byli Mushfiqur Rahim z 22 runami oraz Mehidy Hasan Miraz z 15 runami.

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Przewaga RPA w meczu

W pierwszym inningsie Bangladesz zdobył 400 runów, na co RPA odpowiedziała 557 runami. Gospodarze zdobyli decydujące 12 runów z dziewięciu piłek krótko przed przerwą obiadową. Otwierający Marques Ackerman, który zdobył 157 runów w pierwszym inningsie, odpadł po pierwszej piłce podczas pogoni za celem. Aiden Markram zdobył osiem runów, a kolejne cztery zespół otrzymał jako dodatkowe.

Kapitan RPA Temba Bavuma ma uraz łydki i może opuścić drugi mecz testowy, który rozpocznie się w poniedziałek w Centurionie niedaleko Pretorii. RPA wygrała 16 z ostatnich 18 meczów testowych i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli World Test Championship, wyprzedzając Nową Zelandię.

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