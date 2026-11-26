Republika Południowej Afryki planuje uruchomić do 2039 roku 5,2 GW nowych mocy jądrowych. Państwowa spółka energetyczna Eskom przedłożyła już studium wykonalności takiej rozbudowy — informuje OilPrice, powołując się na ministra energii Kgosientsho Ramokgopę.

Plan do 2039 roku

Nowe moce mają uzupełnić dwa reaktory elektrowni jądrowej Koeberg niedaleko Kapsztadu o łącznej mocy 1,85 GW. Zostały one oddane do eksploatacji komercyjnej w 1984 i 1985 roku; produkują około 5% energii elektrycznej kraju.

Rozbudowę przewidziano w Zintegrowanym Planie Zasobów RPA na 2025 rok. Dokument zakłada uruchomienie do 2039 roku ponad 105 GW nowych mocy wytwórczych, w tym słonecznych, wiatrowych i jądrowych.

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Małe reaktory modułowe

Ramokgopa oświadczył również, że małe reaktory modułowe mogą znaleźć zastosowanie w RPA. Jak zaznaczył, przede wszystkim należy określić odbiorców przemysłowych, których zapotrzebowanie na ciepło lub energię elektryczną odpowiada projektom tej skali. Wśród potencjalnych odbiorców mogą znaleźć się przedsiębiorstwa górnicze, które są dużymi konsumentami energii elektrycznej.

Elektrownie węglowe zapewniają około trzech czwartych produkcji energii elektrycznej w RPA. Rozbudowa energetyki jądrowej wraz z odnawialnymi źródłami energii, magazynami energii i mocami gazowymi ma zdywersyfikować dostawy energii oraz pomóc w zastępowaniu starzejących się bloków węglowych.

South African Nuclear Energy Corporation wcześniej uruchomiła proces Expression of Interest w celu znalezienia partnerów technologicznych zdolnych do rozwijania technologii małych reaktorów modułowych odpowiedniej dla kraju. Korporacja informowała również o ocenie dorobku programu Pebble Bed Modular Reactor oraz możliwości odtworzenia elementów jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersji uranu, wzbogacania i produkcji paliwa.

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