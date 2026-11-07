Reprezentacja RPA w rugby pokonała Włochy 66:7 w meczu Nations Championship, który odbył się 7 listopada w Turynie we Włoszech. Drużyna z RPA zachowała komplet zwycięstw w turnieju.

Sześć przyłożeń przed przerwą

Jak informuje Channel NewsAsia, w pierwszej połowie reprezentacja RPA zdobyła sześć przyłożeń. Łącznik młyna Malcolm Marx dwukrotnie położył piłkę na polu punktowym. Przyłożenia zdobyli także Sacha Feinberg-Mngomezulu, Morne van den Berg, kapitan Siya Kolisi i Damian Willemse.

Feinberg-Mngomezulu otworzył wynik rzutem karnym i wykorzystał wszystkie sześć podwyższeń w pierwszej połowie.

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Przyłożenia po przerwie

W drugiej połowie przyłożenie dla RPA zdobył Wilco Louw. Włochy zdobyły swoje siedem punktów po przyłożeniu Federico Ruzzy i podwyższeniu Tommaso Allana. W ostatnich sekundach meczu skrzydłowy reprezentacji RPA Ethan Hooker położył piłkę na polu punktowym.

Przed meczem z Włochami reprezentanci RPA zdobyli maksymalną liczbę punktów w trzech lipcowych meczach i prowadzili w grupie półkuli południowej, wyprzedzając Nową Zelandię różnicą punktów.

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