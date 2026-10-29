Od 4 listopada w RPA opłata paliwowa za olej napędowy zostanie obniżona o R3 za litr, a za benzynę — o R1,50. Minister finansów Enoch Godongwana ogłosił to 21 października podczas wystąpienia na temat średnioterminowej polityki budżetowej, informuje Daily Maverick.

Paliwo i żywność

Obniżenie opłat ma tymczasowo złagodzić presję wysokich cen paliw na budżety gospodarstw domowych. W październiku ceny benzyny w kraju przekroczyły R30 za litr, a oleju napędowego — R35 za litr.

Ekonomista Haroon Bhorat zauważył, że średnio transport stanowi około 14% wydatków gospodarstw domowych. Jednocześnie w przypadku osób o niskich dochodach, które korzystają z taksówek lub autobusów, udział ten może być wyższy.

Według Mervyna Abrahamsa, koordynatora programu Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity, wzrost kosztów transportu zmniejsza środki, które rodziny mogą przeznaczyć na żywność, ponieważ wydatki na przejazdy i energię elektryczną zwykle mają pierwszeństwo.

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Koszt koszyka 14 podstawowych produktów spożywczych, monitorowanego przez Maverick Citizen, wzrósł we wrześniu–październiku o 0,5% — z R388,86 do R390,86. To o R20,86 więcej niż świadczenie Social Relief of Distress (SRD), które wynosi R370.

Wypłaty SRD

Średnioterminowa polityka budżetowa przewiduje przedłużenie wypłat SRD o kolejny rok, jednak nie zawiera wzmianki o podwyższeniu ich wysokości. Młodszy badacz Instytutu Sprawiedliwości Ekonomicznej Siyanda Baduza oświadczył, że świadczenie, początkowo określane jako tymczasowe, jest przedłużane już szósty rok, a jego wysokość podniesiono tylko raz — w 2024 roku.

Minister poinformował również o oszczędnościach w wysokości R13 mld w średnim okresie, które mają zostać uzyskane dzięki ograniczeniu oszustw związanych ze świadczeniami socjalnymi poprzez wzmocnienie rejestracji biometrycznej i weryfikacji odbiorców. Według Baduzy około R6 mld z tej kwoty wiąże się z niewykorzystaniem środków SRD: około 800 tys. zatwierdzonych odbiorców nie otrzymuje świadczenia. Powiązał to między innymi z trudnościami w przejściu weryfikacji biometrycznej przez osoby bez smartfona z dobrej jakości aparatem i smart-ID.

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