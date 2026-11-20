Międzynarodowa grupa astronomów ustaliła możliwe pochodzenie zwartych chmur gazu poruszających się w pobliżu Sagittarius A*, supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Jak informuje ScienceDaily, prawdopodobnym źródłem tego gazu może być IRS 16SW — ciasny kontaktowy układ podwójny złożony z dwóch masywnych gwiazd. Jego silne wiatry gwiazdowe mogą tworzyć gęste skupiska materii.

Przez dwie dekady obserwacje w podczerwieni rejestrowały w pobliżu Sagittarius A* kilka niewielkich, gęstych chmur gazu. Jeden z takich obiektów, G2, astronomowie zidentyfikowali w 2012 roku. Zawiera on gaz o masie kilkakrotnie większej od masy Ziemi, wykazuje emisję wodoru i helu oraz porusza się po bardzo wydłużonej orbicie. Za nim obserwowano także słaby gazowy ślad G2t.

Wspólne pochodzenie chmur gazu

Astronomowie odkryli również podobny obiekt G1, którego orbita jest zbliżona pod względem kształtu i orientacji do trajektorii G2 i G2t. Później w materii ciągnącej się za G2 uformowała się kolejna zwarta chmura. Łącznie obiekty te tworzą powiązany strumień gazu znany jako strimer G1-2-3.

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Zespół kierowany przez MPE wykorzystał spektrografy podczerwieni SINFONI i ERIS z optyką adaptacyjną. Na podstawie wodorowej linii spektralnej Brackett-γ naukowcy określili położenia i prędkości chmur oraz odtworzyli ich trajektorie wokół czarnej dziury. Niemal identyczne charakterystyki orbitalne trzech struktur gazowych, jak stwierdzili badacze, wskazują na wspólne pochodzenie.

Wiatry układu podwójnego

Analizując ruch chmur wstecz, badacze wskazali prawdopodobne źródło — kontaktowy układ podwójny IRS 16SW. Należy on do dysku młodych gwiazd, który obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Sagittarius A*. Niewielkie różnice między orbitami chmur mogą wynikać z ruchu dwóch gwiazd względem siebie.

Modelowanie komputerowe wykazało, że wiatry gwiazdowe układu mogą oddziaływać z otaczającą materią, tworząc obszar uderzeniowy między gwiazdami. Gaz w tej strefie może gromadzić się i zagęszczać w zwarte skupiska, które następnie odłączają się od układu i przemieszczają w kierunku centrum Galaktyki. Obliczenia wskazują również, że dopływ około jednej masy Ziemi gazu co dziesięć lat mógłby utrzymywać obecny poziom aktywności Sagittarius A*.

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