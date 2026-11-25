100. Parada Macy’s z okazji Święta Dziękczynienia w Nowym Jorku została przełożona na sobotę, 28 listopada, z powodu spodziewanej złej pogody. Wydarzenie ma rozpocząć się o godz. 8:30 czasu lokalnego, informuje Variety.

Decyzja z powodu prognozy pogody

W Macy’s oświadczono, że bezpieczeństwo uczestników i widzów jest priorytetem. Firma podjęła decyzję o przełożeniu wydarzenia po konsultacjach z władzami miejskimi i odpowiednimi służbami. Organizatorzy nadal opracowują szczegóły operacyjne zmiany terminu i obiecują poinformować o nich po zakończeniu tych prac.

Przez cały tydzień zespół parady monitorował pogodę, ponieważ silny wiatr w Nowym Jorku mógł uniemożliwić użycie dużych figur nadmuchiwanych. Zasady wydarzenia zabraniają wypuszczania takich balonów, jeśli stała prędkość wiatru przekracza 23 mile na godzinę lub porywy osiągają 34 mile na godzinę.

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Balony i występy

W jubileuszowej paradzie planowano wykorzystać ponad 100 balonów oraz specjalistów, którzy im towarzyszą. Wśród postaci, które, według publikacji, musiały pozostać na ziemi, znalazły się Minion Bacaru Bob, Joe Cool, Myszka Miki jako uczeń czarnoksiężnika oraz Billy Brightbow.

W programie oczekiwane są także występy Natashy Bedingfield, Mckenny Grace, Jimmy’ego Fallona i The Roots, Queen Latifah, a także tribute dla Dolly Parton z udziałem Megan Hilty. Przygotowanie projektów platform, figur nadmuchiwanych i kostiumów na paradę rozpoczyna się kilka miesięcy przed wydarzeniem.

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