W Dubaju w ZEA operator Parkin rozszerza sieć płatnego parkowania w części strefy przemysłowej Jebel Ali oraz w wyznaczonych miejscach dzielnicy Al Furjan, informuje The National.

Stawki w Jebel Ali

W strefie przemysłowej Jebel Ali płatne parkowanie publiczne działa pod kodem 599T. Firma poinformowała, że dla kierowców ustawiono odpowiednie oznakowanie. Parkowanie funkcjonuje od 08:00 do 22:00, a opłata wynosi 4,20 dirhama za godzinę.

Kierowcy mogą także wykupić abonament za pośrednictwem aplikacji Parkin. Jego cena wynosi 315 dirhamów miesięcznie, 840 dirhamów za trzy miesiące, 1680 dirhamów za sześć miesięcy i 2940 dirhamów rocznie.

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Strefa parkingowa Al Furjan

Wyznaczone miejsca parkingowe w Al Furjan należą do strefy 591P. Mieszkańcy i odwiedzający mogą skorzystać z abonamentów kosztujących 1999 dirhamów miesięcznie, 3999 dirhamów za trzy miesiące i 4999 dirhamów rocznie.

Za parkowanie publiczne można zapłacić przez aplikację Parkin, SMS, WhatsApp, aplikacje Zarządu Dróg i Transportu Dubaju oraz DubaiNow, a także w terminalach płatniczych. Rozszerzenie sieci płatnego parkowania w mieście ma pomóc przeciwdziałać nielegalnemu parkowaniu i skuteczniej zarządzać dostępnymi miejscami.

W październiku Parkin przedłużył również o 10 lat umowę z Dubai Multi Commodities Centre dotyczącą zarządzania płatnym parkowaniem w rejonie Jumeirah Lakes Towers. Firma będzie tam obsługiwać około 2800 płatnych miejsc, w tym 250 miejsc dla motocykli.

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