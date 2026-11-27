Parlament Argentyny zatwierdził reformę, która zakazuje bankowi centralnemu udzielania kredytów państwu. Regulator nie będzie również mógł drukować nowych pieniędzy na finansowanie wydatków rządu krajowego, prowincji i gmin ani na pokrywanie luk zadłużeniowych, informuje Der Spiegel.

Głosowanie bez głosów przeciw

Izba Deputowanych poparła zmianę zasad bez ani jednego głosu przeciw, podczas gdy 99 deputowanych wstrzymało się od głosu. Wcześniej reformę zatwierdził Senat. Prezydent Argentyny Javier Milei doprowadził do przyjęcia inicjatywy, nie mając własnej większości w obu izbach Kongresu.

Milei był zmuszony złagodzić pierwotną wersję reformy, przedstawioną w lipcu w telewizyjnym wystąpieniu. Prezydent wcześniej opowiadał się nawet za likwidacją banku centralnego. W szczególności zmieniono procedurę odwoływania kierownictwa regulatora: obecnie wymaga ona zgody wyłącznie Senatu, a nie obu izb parlamentu.

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Nowe ograniczenia dla regulatora

Jednym z kluczowych zobowiązań gospodarczych Mileia było zakończenie finansowania sektora publicznego przez bank centralny. Odtąd regulator monetarny ma przede wszystkim dbać o zachowanie wartości argentyńskiego peso. Zakazane są także zaliczki dla Ministerstwa Finansów oraz bezpośredni zakup nowych obligacji państwowych na rynku pierwotnym.

Administracja prezydenta oświadczyła, że reforma położyła kres 91 latom „rabunku, wywłaszczeń, bezkarności i upadku instytucjonalnego”. Według jej oceny decyzja tworzy także podstawy do ponownego uczynienia Argentyny wielką.

Decyzję parlamentu przyjęto dwa dni po opublikowaniu przez państwowy urząd statystyczny Indec nowych danych o wzroście gospodarczym za wrzesień. Wskazują one, że Argentyna mogła wejść w techniczną recesję: w drugim kwartale 2026 roku PKB już spadł w porównaniu z pierwszym. Ostatecznie będzie można to ustalić po opublikowaniu danych za cały trzeci kwartał, czego oczekuje się w połowie grudnia.

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